高雄國際旅展 今起一連4天在高雄巨蛋登場

2019-03-08 20:50

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄國際旅展今天起一連四天在高雄巨蛋登場，參展廠區祭出多項好康優惠，旅展首日就吸引大批民眾前來撿便宜。

旅展搶搭「韓流」舉辦「韓包袋放、春季旅展轉大錢」趣味賽，幸運贏得日本來回機票的孫小姐，雖然不是韓粉，也討厭扮成禿子參賽，但幸運之神跟隨她順利一再過關，實在很幸運如願搶得機票。

主辦單位表示，高雄巨蛋春季旅展是一場高CP值的旅展，藉由開幕趣味競賽期盼今年台灣觀光產業能夠像春天的花朵一樣含苞待放，也代表觀光產業蓄勢待發，讓各家參展廠商能賺大錢。

25歲的孫小姐來自高雄大社區， 比賽開始，孫小姐即迅速將盤中的大包子用嘴咬進袋中，再跑向前方撒滿假鈔紙鈔堆，拚命以具黏著性的禿子頭罩加以滾動，當場將數張千元假紙鈔黏到頭上，最後以「9000元」最高分奪冠，開心贏得日本來回機票一張。

孫小姐表示，她不是「韓粉」也覺得禿子造型很醜，因自己沒有出過國，於是硬著頭皮不顧形象全力以赴，拿到機票後會計畫跟朋友一起去日本賞櫻花，不過，她也肯定高雄市長韓國瑜為高雄拚經濟的努力，希望「韓流」能夠帶動觀光，讓高雄發大財。

來自高雄大社區 的25歲孫小姐，她不是「韓粉」，卻扮成禿子參賽贏得日本來回機票。（記者張忠義攝）

高雄國際旅展今天起一連四天在高雄巨蛋登場，參展廠區祭出多項好康優惠，旅展首日就吸引大批民眾前來撿便宜。（記者張忠義攝）

旅展搶搭「韓流」舉辦「韓包袋放、春季旅展轉大錢」趣味賽。（記者張忠義攝）

幸運贏得日本來回機票的孫小姐（右一），整個頭部在桌上滾動黏錢。（記者張忠義攝）

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