林口高爾夫球場旁保護區搭鐵皮屋違建 工務局強拆

2019-03-08 20:46

〔記者何玉華／新北報導〕林口高爾夫球場旁保護區用地大興土木蓋鐵皮屋，新北市政府工務局獲報勘查屬實，勒令業者停工，卻發現業者趁228連續假期趕工搶搭，拆除大隊於連假結束後展開違建拆除程序，今（8）已進場強力拆除完畢。

拆除大隊指出，興建鐵皮屋的地點位於保護區內，面積分別是210及230平方公尺，分屬兩名地主所有，已嚴重影響自然景觀及山坡地安全，除強力拆除外，並移農業局依違反水土保持及相關法令處分。

拆除大隊於228連假前接獲檢舉，隨即派員勘查確認屬實，勒令業者停工；為防止業者利用假期趕工，也派員在連假期間持續巡查，發現業者無視公權力，趁連假趕工搶搭。

因此，連假結束即展開拆除違建相關程序，今已全數拆除完畢；拆除大隊重申，為貫徹農地的合法使用並維護水土保持安全，會持續針對轄內各農業區加強巡查，不論是整地行為或是蓋違章，只要沒有真正做農業使用，都會被開罰及強制拆除，提醒民眾勿心存僥倖，輕忽市府執行公權力的決心。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/