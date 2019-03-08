八里沙灘驚見死亡海龜 竟是保育類「赤蠵龜」

2019-03-08 16:18

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市晨運民眾行經八里自行車步道時，在沙灘上發現死亡的保育類「赤蠵龜」，海巡署北部分署八里安檢所獲報前往查看，發現赤蠵龜已明顯死亡，由基隆海洋大學研究人員到場丈量，提取研究素材後就地掩埋。

第八岸巡隊副隊長楊勝松表示，今天上午7時許接獲民眾報案，表示在八里自行車步道前方500公尺處的沙灘上發現1隻死亡海龜，安檢所人員到場，發現該海龜已明顯死亡，連忙通知海大研究人員到場，發現死亡海龜是保育類的「赤蠵龜」，長82.6公分、寬66公分。

研究人員從海龜上提取研究素材後，由海巡人員就地掩埋，楊勝松表示，生態及環境保育也是海巡署的工作重點事項，呼籲民眾如果在海邊發現鯨豚或海龜擱淺，可通知海巡人員，替海洋生態保育盡一份心力。

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