向王羲之致敬 高雄四月將邀萬人揮毫、譜寫「愛河集序」

2019-03-08 16:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕向書法家王羲之致敬，多個書法團體聯手，4月7日將在高雄愛河、破天荒辦理一場號稱萬人的揮毫活動，共同譜寫屬於這時代的「愛河集序」，即日起至3月22日報名、額滿為止。

活動由高雄市政府指導，何創時書法藝術文教基金會所主辦，協辦單位為台灣書法家協會等五個團體。

主辦單位說明，1666年前農曆3月3日，書法名家王羲之與羣賢少，共同留下膾炙人口的歷史盛事、譜出名作「蘭亭集序」。

為紀念此日，今年4月7日（週日、農曆3月3日）14:00到17:30，將沿著愛河畔、河西路水岸步道（中正四路與五福四路間）迤邐200桌、綿延長度近400公尺，邀請民眾臨水揮毫，向王羲之致敬，並共同書寫屬於這個時代的「愛河集序」。

何創時書法藝術文教基金會董事長何國慶、台灣書法家協會會長沈榮槐，歡迎全國各地及高雄市民愛好書法文化的大小朋友扶老攜幼踴躍報名參加，報名及詳細活動請打關鍵字「何創時書法藝術基金會」或「羲之雅興三月三，愛河共譜蘭亭序 」。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/