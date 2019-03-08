基隆限量小雞雨衣 民眾冒雨排隊瘋搶

2019-03-08 15:54

〔記者盧賢秀／基隆報導〕風大雨大就是要拿基隆限定小雞雨衣！基隆市今天開始限定兌換小雞雨衣，15處借問站店家一開門就有民眾排隊購物兌換雨衣，即使今天基隆風大雨大，仍有不少人相揪從來基隆換雨衣，店家忙得不亦樂呼。

「基隆雨都，下雨是特色，下雨常常就沒有遊客，現在下雨卻成阻力變成助力。」基隆泉利米香老闆簡志源說，一早就遊客不斷，這次限量發行的小雞雨衣效果真的很好。

還有6位女生，9年前從崇右技術學院畢業，專程為了小雞雨衣從台北來基隆拍照、打卡、買紀念品，重溫當年的學生記憶；還有位媽媽背著襁褓中孩子，手上還牽著1位孩子，雨中跑了3個點蓋戳章，又買了米香伴手禮，如願拿到了小雞雨衣，媽媽小孩都高興。

交通旅遊處長李綱表示，市府今年發行1200件小雞雨衣試水溫，希望外縣市民眾來基隆玩，喝咖啡看美景，也買點伴手禮，拍張雨中浪漫的美照，藉此行銷一下基隆。

「小雞造型雨衣」只送不賣，兌換方式有3種，首先是雨天到東岸、西岸的旅遊服務中心，購買「台灣好行」的龍宮尋寶線套票；第2是雨天到基隆借問站消費滿500元，若借問站是飯店業者，需要住宿消費；第3是1星期之內，集滿3家借問站的戳章，並在任1家借問站消費不限金額。民眾在現場穿著小雞雨衣拍照，並分享到個人臉書或IG，即可兌換1件。

基隆市15處借問站分別是原住民文化會館、新鱻貨、金明昌休閒農場、暖暖小館、私人島嶼、泉利米香、藍媽媽海藻食品行、苓蘭生態農園、蔡技食品、漁品軒、小市場咖啡、虎仔山休閒咖啡館、長榮桂冠酒店、陽明海洋文化藝術館、食之飴。

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