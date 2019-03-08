打造台中藝文品牌 年度傑出演藝團隊8強出線

2019-03-08 15:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市年度傑出演藝團隊評選，今年共有8組團隊脫穎而出，其中7組老將已多次入選，大甲愛樂室內樂團則是首度入選，文化局盼藉傑出團隊選拔擦亮台中藝術品牌，展現台中市的藝術活力。

台中市文化局今日頒授證書給8組入選團隊，入選的傑出演藝團隊包含，戲劇類4團：創造焦點、台中木偶劇團、國光歌劇團、九天民俗技藝團；音樂類3團：台中藝術家室內合唱團、台灣揚琴樂團、大甲愛樂室內樂團；舞蹈類1團：極至體能舞蹈團。

文化局指出，今年共20組團隊參選，經評審會議核定8組團隊入選；其中國光歌劇團是第11度入選，九天民俗技藝團、台灣揚琴樂團、極至體能舞蹈團也分別入選7至10次不等，均是在地資深的優質藝文團隊。至於首次入選的大甲愛樂室內樂團，多年推動海線地區弦樂扎根與發展。

戲劇類的「創造焦點」，憑藉專業的新馬戲技藝與劇場實力連續第二年入選；「台中木偶劇團」以演出「傳統古冊戲」為品牌特色，亦曾榮獲雲林國際偶戲金掌獎最佳操偶技術獎肯定；創立逾半世紀的「國光歌劇團」，以歷史戲見長，淨角尤為突出，致力於產學合作，培育並傳承歌仔戲文化；「九天民俗技藝團」致力於陣頭文化的藝術化、劇場化和國際化，已是國內外知名演藝團隊，今年也獲邀赴澳洲演出。

音樂類的「台中藝術家室內合唱團」，集結中部合唱菁英，去年一舉奪下世界合唱大賽之宗教組和現代音樂組雙料金牌佳績，今年將二度挑戰合唱大聯盟，集結8組合唱團隊，百人同台演唱貝多芬及莫札特的樂曲；「台灣揚琴樂團」為亞洲地區首團以揚琴為主軸的樂團，致力於以台灣音樂元素進行創作和演奏；「大甲愛樂室內樂團」由中部優秀音樂家組成，以小編制的靈活規模，融合導聆和演出，深入社區巷弄推動音樂藝術。

舞蹈類的「極至體能舞蹈」為台中第一支專業現代舞蹈團，演出足跡遍及全球各大城市，至今已辦理超過1200場各類型的演出。今年創新結合醫療院所，與高齡者共同編創「年輪」，讓珍貴的生命記憶，以嶄新的形式傳承下去。

文化局指出，提供團隊的獎補助款達350萬元，作為入選團隊演出製作、專職人員訓練等使用，鼓勵並協助優質團隊長期發展，也邀請表演藝術專家學者一對一諮商輔導，針對團隊優缺點提出建議，協助提升行政營運及藝術創作實力。

此外，文化局也會在大型藝術節延續推動「傑出演藝團隊演出計畫」，邀請入選團隊專場演出，更積極安排團隊參與台中世界花卉博覽會的演出，讓世界看見台中表演藝術之美。

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