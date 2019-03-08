高雄醫療觀光元年啟動 首波結合5大醫院推2款自由行

2019-03-08 16:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今宣告2019高雄醫療觀光元年啟動，市府成立跨局處、跨產業的醫療觀光推動小組，結合5大醫院及觀光旅遊業者，首波推出高階健檢及醫美兩款自由行套裝行程，並建置高雄醫療觀光網頁平台，要向全世界推銷高雄醫療優質首選及美好的風景人文。

高雄市長韓國瑜感謝各大醫院與旅遊業者相挺，希望透過市府建置的平台系統，為高雄帶來更多機會，他同時指出澳門每年約有一萬人次前往泰國健檢，如果能有一部份轉移高雄，相信對高雄有很大助益，3月下旬出訪港澳時會為此宣傳。

高市府啟動醫療觀光元年，參與局處包括衛生、觀光、社會、文化、民政與新聞等諸多局處，首波結合阮綜合、高雄榮民總醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄長庚、義大醫院等5家指標性醫療院所，另結合多家旅遊業者，聯手推動觀光醫療。

市府指出，高雄擁有高端醫療環境與頂尖醫療人才，除高階健檢與醫美外，還有許多醫療技術值得推薦，例如阮綜合副院長梁雲的低副作用放射腫瘤治療技術、高雄榮總主任崔冠濠的高受孕率人工生殖術、高雄長庚名譽院長陳肇隆聞名世界的換肝、義大醫院院長杜元坤精湛的臂神經叢重建術、高雄醫學大學附設中和紀念醫院賴春生教授的眼瞼下垂重建術等。

市府說明，元年除建置高雄醫療觀光網頁，首波內容主打高階健檢及醫學美容，根據醫院所在地理位置規劃山海加都會線、山城加都會線等兩類自由行方案，可暢遊旗山、美濃、六龜、旗津、市區等多個景點，搭配美食推薦與星級住宿，提供遊客許多選擇

。

自由行方案除可賞美景、嚐美食，也可依照自身喜好及需求規劃遊程，相關行程2人成行、天天成團，售價新台幣39999元起（含醫美或體檢、住宿），相關資訊可上高雄醫療觀光網。

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