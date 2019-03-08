環球科大廚藝系拜師大典 傳承餐飲技藝

2019-03-08 15:36

〔記者詹士弘／雲林報導〕環球科技大學餐飲廚藝系今天舉行第六屆餐飲廚藝系拜師大典，遵循古禮，由學生向師傅進行「獻束脩」三叩首禮，正式拜師入門。

餐飲廚藝系主任劉禧賢表示，餐飲廚藝系的拜師大典是環球重要的人文風景，及學術傳承的里程碑。學生透過拜師儀式，內化學習動機，進行自我要求與實踐，並建立自信心與榮譽感，傳承師傅們的敬業精神，對目標執著、專注，並超越當下，自我覺醒，自我完成。感謝各界賢達蒞會指導，一起見證歷史。

餐飲廚藝系今年招收110名新生，經過近一學年的專業培育，以最誠摯的熱情和決心，正式拜師入門。拜師大典由副校長郭淑芳擔任主禮官，依序獻帛、獻爵、獻果，並帶領師傅及全體同學行三鞠躬禮。復請系上教師郭木炎、王貴正、柳希諺、葉力誠師傅上座，進行「獻束脩」三叩首禮。接續由學生拜叩師傅，奉為身心靈的導師，傳習技藝，言教身教。然後由受拜師傅為學生授帽，承諾收學生為徒，並傾囊相授，傳承餐飲技藝，完成拜師禮。

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