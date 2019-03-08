中市大安溪內灣堤段 蔡其昌助爭取200萬整修

2019-03-08 14:25

〔記者張軒哲／台中報導〕因大安溪內灣堤段有農田在堤段內與堤段外，農民出入不便，加上時常有偷倒垃圾事件發生，當地也有組成大安溪河川巡守隊。為了讓民眾能出入方便，也讓巡守隊便於看查農田狀況，大安溪內灣堤段需要重新整修，市議員施志昌今日邀集經濟部水利署第三河川局正工程司張崇信、頂安里里長陳麗涓討論整修細節，立法院副院長蔡其昌亦協助爭取200萬整修經費，預計3月底開始動工，4月底完工。

施志昌指出，堤防的功能在於大雨來臨時防止豪雨或颱風期間大量雨水匯入河流造成氾濫。而大安溪內灣堤段，不論堤段內與堤段外皆有農田，但因此堤段未設置越堤道使得農民出入不便，堤防外又經常發生偷倒垃圾事件，即使當地有組成大安溪河川巡守隊，也因為出入限制成為了巡守上的阻礙。

施志昌表示，為了改善此狀況，蔡其昌副院長爭取了200萬的整修經費，除了堤防本身整修，亦加入越堤道讓農民方便出入，除了提供農作運輸使用之外，也能增進工程防汛搶險效率，減少災害帶來的損失。此堤段預定於3月底施工，工期約一個月，預定4月底完工。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/