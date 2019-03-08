燈塔觀光新玩法 三貂角、高雄設直播讓遊客與好友遠距互動

2019-03-08 13:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕航港局近年積極推廣燈塔觀光，現正於三貂角燈塔、高雄燈塔試辦即時影像上網，民眾不僅能透過網路欣賞燈塔之美及海景第一排的美景外，更能到燈塔現場，與家中觀看直播畫面的親朋好友互動。

為了燈塔園區安全，園區內均設有監錄設備，方便隨時掌握現場狀況；不過這些畫面除了監視外，更可看見燈塔與海天景色。航港局表示，這些畫面航港局都不藏私，將錄影畫面上傳直播平台與民眾分享，希望藉由燈塔美景直播，讓民眾無論何時何地，都能欣賞燈塔晨曦、暮靄景緻，拉近燈塔與民眾距離。航港局說，到場民眾更可在鏡頭前即興演出，呼叫遠在千里外的親朋好友到航港局官網直播平台進行互動，為燈塔園區增添樂趣。

另外，民眾造訪三貂角燈塔園區時，除去燈塔展示室內，觀賞燈塔文物外，今年2月更增設多媒體導覽系統互動設施，透過民眾與設施互動，介紹燈塔歷史、大事記、經典影音及老照片，現場還能製作數位留影明信片，再寄到民眾指定信箱，航港局開玩笑說，民眾可來製作專屬明信片跟心上人告白。

高雄燈塔今年正招標，要找行動服務車進駐，提供輕食、觀光資訊等服務，最快4月就會上路；東莒燈塔則正招標找尋藝術家進駐，航港局表示，未來會找藝術家進駐1週至2個月的時間，會提供免費住宿，讓藝術家體驗燈塔人的生活，所創作的作品，未來將會用來做燈塔觀光之用。

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