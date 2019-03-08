大倉媽祖重啟議題 召開村民大會先取得共識

2019-03-08 13:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕停建4年的大倉媽祖文化園區，賴峰偉上任後又重啟議題，但所在地的大倉村民卻是「事後告知」，因此今日召開座談會，先取得共識再聯合對外發聲，會中砲聲隆隆，贊成有之，反對者也不在少數，唯一的共識要恢復後山的景觀。

大倉媽祖文化園區在前縣長王乾發時代倡議興建，由於投資5.5億元在0.6平方公里的小島上，興建64米高的大倉媽祖神像，因此陳光復繼任後宣布停建，今年改朝換代後，賴峰偉又重啟大倉媽祖議題，讓大倉村民無所適從，更質疑3分之2大倉村民贊成、3分之1反對連署數據何來？

今日由社區發展協會主辦的村民座談會，澎湖縣政府秘書陳泰銘、白沙鄉長宋萬富、社區理事長陳尊伶、村長陳文章、海洋公民基金會吳雙澤、巫佳容等人都出席，與會村民約70人，贊成者認為建設才能讓人口回流，增加就業機會等；反對意見則是縣府改朝換代後政策就改變，也無完善配套措施，讓大倉村民無所適從，對公權力已失去信心，會中唯一共識就是恢復後山環境。

經過4年停擺後，大倉後山早已光禿禿，就剩下基座孤零零矗立，滿山就只有山羊穿梭，顯得相當荒涼，更慘的是缺乏樹林遮蔽，每逢冬季東北季風沙土飛揚，影響居民生活品質，原本今年縣府編列千萬元進行環境整理，但大倉媽祖議題重啟，還要舉行公聽會、民調等過程，未來如何讓大倉村民也人心惶惶。

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