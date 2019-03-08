揭開學界30年之謎 中研院研究證實高糖是胰腺癌發生原因

2019-03-08 13:06

〔記者簡惠茹／台北報導〕中研院院士、基因體研究中心特聘研究員李文華研究團隊解開長達30年的謎團，證實胰腺癌關鍵原因是糖代謝異常，高濃度葡萄糖會造成核苷酸形成下降，造成基因損傷，基因KRAS突變而讓胰臟細胞癌化，昨天登上代謝領域世界排名第一的國際期刊「細胞代謝」。

胰腺癌占胰臟癌95％，存活率更是所有癌症中最低，低於7％，時尚老佛爺卡爾拉格斐、傅達仁都因胰腺癌過世，文章第一作者、中研院基因體研究中心助技師胡春美表示，雖然目前研究和臨床統計顯示80%糖尿病和胰腺癌相關，糖代謝異常和胰腺癌息息相關，但是尚沒有研究可以證實。

胡春美說，研究證明，正常葡萄糖攝取情況下，會產生能量、形成核苷酸幫助複製和修補基因組，但是高濃度葡萄糖攝取下，會增加胰臟細胞內蛋白質醣化，核苷酸形成會減少，造成基因組複製和修復原料不足而出問題，進而導致基因損傷，讓致癌基因KRAS有機會突變，造成胰臟細胞癌化。

研究團隊首先從人類胰臟組織和小鼠實驗，證明糖代謝異常造成兩者的胰臟組織基因損傷，無論患有糖尿病的胰腺癌患者正常胰臟組織或小鼠食用高油高糖食物後，胰臟組織基因出現損傷，進一步分析組織中確實有KRAS基因突變。

胡春美表示，從臨床統計和過去研究來看，臨床病人94％的胰腺癌病人檢體中發現致癌KRAS基因突變，團隊也跟台大院合作採集樣本，發現突變只發生在患有糖尿病的胰腺癌患者正常胰臟細胞，因此推論胰臟代謝作用出問題，才導致基因受損，進而造成突變。

為了證明是高濃度葡萄糖造成KRAS基因突變，胡春美說，團隊進一步使用高濃度葡萄糖、蛋白質中的氨基酸和脂肪中的脂肪酸分析，證明只有高濃度的葡萄糖會造成基因損傷，而且造成胰臟細胞中KRAS的突變，團隊接著以體外腫瘤形成分析和小鼠腫瘤形成分析，高濃度葡萄糖胰臟細胞注射到小鼠體內後會大量生長，證實癌化的相關性。

團隊指出，高糖增加蛋白質醣化而造成自身基因修補錯誤的現象，只發現在胰臟細胞，雖然肺癌和大腸癌與糖尿病也有關聯，但是與糖的攝取多寡沒有直接關係。

李文華指出，這是學界存在長達30年未解之謎，感謝各界支持基礎研究，胰臟癌是所有癌症中最困難治療的，全世界不知所措，比腦瘤還可怕，全世界摸不著頭腦如何解決，中研院基因體中心、中國醫藥大學、台大醫院、中研院化學所聯合團隊，組成台灣隊為世界解決問題。

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