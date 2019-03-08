打石出意外視力盡失 議長許修睿即刻救援

2019-03-08 12:27

〔記者王駿杰／新竹報導〕54歲男子陳武松曾是一名建築工人，去年初工作打石時卻出意外，右眼因外力造成破壞性白內障，視力盡失無法工作，一度流落街頭，最後投靠人安基金會新竹平安站，結識新竹市議會議長許修睿，上月在許修睿的幫助下就醫，踏進開刀房動手術，終於重見光明。

陳武松今天受訪時說，他在工地工作，去年1月打石卻出意外，不但讓右眼受傷，手臂也被切割機具噴飛的鋸片劃出一個大口子，縫了數10針。因受傷無法工作，又要面對數萬元的醫療費用，讓他身心俱疲。

陳武松說，他由於法律知識不足，當時的無良老闆僅多給他3天的工資，就不聞不問，由於受傷期間沒有收入，他盤纏耗盡後只能於去年6月搬離租屋處，流落街頭。

陳武松指出，他得知人安基金會新竹平安站有供應民生物資及熱食，便前往求助，站長見他勤快，就讓他留在站內幫忙打理各項事務。

陳武松說，他生性好強，不想就此度日，想自力更生重返社會，在新竹平安站時就陸續開始求職，無奈他的右眼視力盡失，導致求職不順，錄取工作後又被辭退，讓他原本開朗樂觀的個性，轉為憤怒，常怨恨老天對他不公平。

善心，原來會感染！陳武松說，所幸他遇見善心議長許修睿，不但協助他就醫，治好了眼睛，連開刀的眼科醫師也立即減免費用，只收掛號費，所有手術費用由院方自行吸收，讓他心中很有感。

議長許修睿指出，他經常到新竹平安站訪視，有日遇上新面孔的陳武松，在閒談中得知他的狀況，立刻指示特助，聯絡熟識的眼科醫師，協助陳武松就醫。為安撫陳武松，他告訴對方會先墊眼睛的手術費，等陳武松工作穩定後再返還，好說歹說終於在上個月將對方勸進開刀房，手術過程順利，如今陳武松已重見光明。

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