公告了！今年高普考7月5日登場 預計錄取3383名

2019-03-08 11:48

〔記者劉力仁／台北報導〕想一圓公務員夢想，今年有3383個機會。考選部今天公告108年公務人員高等考試三級考試暨普通考試名額及類科，普通考試設一般行政等64類科，暫定需用名額1143名、高等考試三級考試設一般行政等103類科，暫定需用名額2240 名，兩項考試共預計錄取3383名。

考選部表示，3383名為暫定需用名額，得視考試成績及用人需要，擇優增減錄取。報名日期為3月15日至3月25日下午5時，一律採網路報名，應考人請登入網路報名資訊系統報名。 3月26日前（含當日，郵戳為憑），以掛號寄出報名表件，始完成報名程序，逾期或未寄達者，則考試報名視為無效，不得補件。

今年普考日期為7月5日（星期五）至6日（星期六）；高考三級為7月7日（星期日）至9日（星期二）。 除高考三級「生藥中藥基原鑑定」類科設台北考區，普通考試「新聞廣播」類科設台北、台中、高雄等3考區外，餘分設台北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等13考區舉行。

此外，高考三級客家事務行政、公職醫事檢驗師、公職藥師、公職護理師、 公職臨床心理師類科及普考客家事務行政類科第二試口試於台北考區舉行，預定108年10月20日（星期日）舉行，但實際日期須視典試委員會決議而定。

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