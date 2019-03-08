北市週日6000人路跑 市中心交通管制

2019-03-08 10:05

〔記者劉慶侯／台北報導〕思克威爾公司及驊采整合行銷公司，將於10日（星期日） 清晨5時至上午10時30分，在凱達格蘭大道及大佳河濱公園舉辦「2019 SKECHERS LADY’S RUN」路跑活動。賽事路線行經景福門圓環、仁愛路、金山南路、新生高架道、北安路、明水路、樂群一路及濱江街等道路，預計參加總人數為6000人（21公里半馬組4000人，10公里競賽組2000人），北市警察局屆時將實施交通管制，禁止車輛通行並管制相關路段。

北市警局表示，當日各管制路段及時間如下：

1、凱達格蘭大道（重慶南路至公園路）：0至10時管制東西雙向車道。

2、懷寧街（寶慶路至貴陽街）：0至10時管制南北雙向車道。

3、公園路（襄陽路至貴陽街）：5時50分至6時50分管制南北雙向車道。

4、凱達格蘭大道（公園路至中山南路）：4時30分至7時管制東西雙向各5車道。

5、仁愛路（中山南路至金山南路）：5時50分至7時管制中央2線快車道及2線公車專用道。

6、金山南路（仁愛路至濟南路）：5時50分至7時管制南往北內側2線車道及北往南全線車道，新生高架道北往南車輛於金山、濟南路口右轉。

7、新生高架道路：4時30分至8時管制南往北全線各入出口匝道；6時至8時管制北往南（通河街至濱江街）入出口匝道。

8、中山北路：6時至8時管制往北安路外側機慢車道。

9、北安路：6時至8時管制西往東全線車道，調撥東往西一線車道供往東車輛行駛。

10、明水路：6時至8時管制西往東全線車道。

11、大直橋：6時至8時管制下明水路出口匝道。

12、樂群一路：6時至8時管制西往東全線車道。

13、基16號水門：6時至8時管制。

14、濱江街：6時30分至8時管制西往東北側2線車道。

15、基10號水門：6時至8時管制。

市警局表示，活動管制期間，請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，規劃改道動線如下：

1、「凱達格蘭大道東西向車流」請改道行駛貴陽街、愛國西路或常德街。

2、「仁愛路東往西方向車流」請改道行駛南側慢車道、愛國東路或忠孝東路。

3、「欲穿越仁愛路及景福門圓環之南、北向車流」請改道行駛金山南路（南往北）、重慶南路。

4、「原新生高架道車流」請改道行駛新生北路、中山北路。

5、中山橋南往北機慢車：改道行駛快車道。

「2019 SKECHERS LADY’S RUN」路跑交通大管制（記者劉慶侯翻攝）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/