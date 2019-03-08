鹿谷文風鼎盛 百年檔案展「揭秘」

2019-03-08 10:05

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉戶政事務所繼「檔案有憶事–百年茶鄉攝影展」後，又推出「世紀鹿谷－風華百年檔案展」，以早年「鹿谷第一文社彬彬社黃錫三秀才的文物」為主軸，輔以彬彬狀元筆及製茶、農耕等早期老照片，並有彬彬書院舉人、秀才的人形立牌供民眾拍照，內容豐富又多樣化，展期即日起至3月21日止，值得民眾前往參觀。

鹿谷早在清朝時期就文風鼎盛，原因為何？隨著該檔案展登場也揭開神秘面紗，原來也與交通建設有關。

據彬彬社文化協會資料顯示，清同治年間（西元1874），在台灣開闢3條貫穿東西向的橫貫道路，包括北路（由噶瑪蘭蘇澳至花蓮奇萊）、中路（竹山林圮埔至花蓮璞石閣）及南路（由屏東射寮至台東卑南），其中，中路就是由總兵吳光亮負責闢建，即現在所稱的「八通關古道」，也是在時代洪流中僅存的1條。

當時八通關古道闢建完成，使得鹿谷對外交通變得十分便利，先民遂紛紛開班授課、識字，文風鼎盛時期共有5大詩社，尤以彬彬社的黃錫三秀才貢獻最多，相對地獲保存的文物也最多，此次展出的文物包括家書、書法、讀本、聘書等等，更顯得彌足珍貴。

鹿谷鄉戶政事務指出，號稱全台最大的彬彬社鎮院之筆「彬彬狀元筆」，也在這次檔案展中一併展出，該毛筆重約50公斤，筆身約250公分，須3、4人合力才能揮毫，非常具有看頭，希望莘莘學子觸摸後可鼓勵用功讀書、學業順利。

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