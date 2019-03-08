畢生奉獻給台灣 97歲若瑟醫院創辦人畢耀遠辭世

2019-03-08 08:08

〔記者廖淑玲／雲林報導〕遠從千里之外荷蘭而來的畢耀遠，來台灣超過一甲子，最常掛在嘴邊的就是「台灣是我的故鄉」，97歲的畢神父今天凌晨4點在虎尾若瑟醫院安息主懷，成為永遠的台灣人。

67年前，畢神父從義大利附近的海港上船，經過一個多月航行，在台灣基隆上岸，就此展開在台灣的奉獻行腳。

畢耀遠到台灣後奉派到嘉義服務，當時因雲林醫療資源匱乏，加上交通不便到，外地就醫很困難，若生病只能找密醫，因此他和比利時來的神父松喬，選定雲林中心點虎尾開辦醫院，才有了若瑟。

早年人力極度短缺，畢神父還要充當救護車司機、補屋頂、修水電，一個人當好幾個人用，希望提供在地人最優質的醫療照護，還有人尊稱他是「虎尾人的父親」。

一輩子都奉獻偏鄉醫療的虎尾若瑟醫院創院神父畢耀遠，曾獲吳尊賢文教公益基金會愛心獎，獲頒100萬元獎金，曾開玩笑說，口袋放不下這些錢，全部捐出去做公益，希望能照顧更多需要被照顧的人。

畢神父最常掛在嘴邊的就是「台灣是我的故鄉」，把醫院當作自己的家，醫院所有人都是他的家人，辦公室後面擺了一張簡單的床，辦公室也是他的臥室，一住就是20年，直到醫院蓋起員工宿舍，才結束「以院為家」的日子，但他卻甘之如飴。

一甲子以來，若瑟創立雲林第一個兒科加護病房、第一個24小時兒科急診照護，第一間安寧病房，造福偏鄉，提供在地人最優質的醫療照護，大小公益活動經常可以看到畢神父的身影，即使晚年不良於行，他依常樂在行善，今天他結束精彩的一生，留給地方各界滿滿的懷念與不捨。

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