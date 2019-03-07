北市聯醫仁愛院區再爆A型流感群聚 6名患者中鏢

2019-03-07 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體報導指出，台北市市立聯合醫院仁愛院區護理之家爆發Ａ型流感群聚感染，院方還將流感患者轉入安寧病房及血液腫瘤科病房，罔顧安寧、癌症患者安全。

據《蘋果》報導，有民眾爆料眾仁愛院區護理之家至少有8人發燒，而院方罔顧其他患者生命安全，還將流感患者安排至安寧病房及血液腫瘤科病房，這2個病房的患者免疫力低，對於群聚感染患者的傳染難以抵擋。

北市衛生局和疾管署證實，北市聯醫仁愛院區護理之家在3月5日通報有流感群聚，經衛生局統計3月2日至7日陸續有6位護理之家住民出現發燒、呼吸急促等症狀，其中有5人快篩為Ａ型流感陽性。目前暫時還未釐清感染源。

北市衞生局疾管科科長歐佳齡表示，院方在4日當天就有通報3人出現類流感症狀，並且有群聚感染可能，後續5日至7日則每天都通報新增1人，合計共6人，並非民眾所稱的8人，而且都有立即處理。

面對民眾質疑將流感病患送至安寧病房及血液腫瘤科病房，歐佳齡表示，該名送進安寧病房的流感患者，曾因出現疑似症狀做過流感快篩，卻因快篩結果呈陰性，才送至安寧病房。由於該患者之後仍有症狀，經第2次快篩才確認為陽性，並不是明知染流感還送安寧病房。至於是否有流感病患送血液腫瘤科病房，歐佳齡表示，暫時還無法確認。

台北市立聯合醫院仁愛院區曾於2017年5月22日傳出A型流感群聚事件，當時確診A型流感病患共13人。

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