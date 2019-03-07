桃山合唱團推專輯籌基金 盼實現出國參賽美夢

2019-03-07 23:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五峰鄉清泉部落的桃山國小合唱團，在全國學生音樂比賽屢獲大獎，兩度受邀在雙十國慶上領唱國歌；去年，團員花4天3夜攀登雪山詔告祖靈，成功推出《迴響 霞喀羅溪畔》專輯，希望銷售7000張專輯來籌措基金，實現今年7月首度出國參加「第11屆德國韋尼格羅德約翰·布拉姆斯國際合唱節暨合唱比賽」的夢想。

桃山國小為傳承泰雅文化成立合唱團，10幾年來屢獲新竹縣學生音樂比賽冠軍、全國學生音樂比賽及師生鄉土歌謠比賽優等或特優；更以《桃山小學夏天音樂課》和《霞喀羅精靈的秘密語》兩張專輯，先後獲得第18屆金曲獎「最佳跨界音樂專輯獎」、第24屆金曲獎「最佳傳統歌樂專輯獎」；因表現優異，民國101年、103年受邀至總統府雙十國慶大典上領唱國歌。

即使參賽屢獲佳績，桃山國小合唱團師生們仍有個偉大的夢想，就是於今年7月赴德國韋爾尼格羅德，參加約翰·布拉姆斯國際合唱節暨合唱比賽。

桃山國小校長蘇美娟表示，合唱團自2007年起陸續推出了3張專輯，為了實現出國夢想，去年再次展開專輯籌備，錄製前，師生和家長特地走一趟聖山之旅，循著祖先的腳步攀登雪山，在雪山山頂一睹泰雅族族人當年從Pinsbkan（瑞岩）越過合歡山一路北遷的路徑，同時向祖靈祈求專輯錄製成功。

《迴響 霞喀羅溪畔》不同於以往的曲風，專輯製作人顧玲瑜、蘇美娟大膽結合傳統歌謠、跨界、爵士曲風等不同曲風，並邀請到部落耆老-Tapas Bawnay、Iban Hula’教唱、一起錄音，以及Atung Yupas協助兩首歌作詞作曲，希望新專輯賦予泰雅傳統歌謠新的生命，期盼引發更多的迴響與共鳴。

蘇美娟說，《迴響》專輯去年底由1983山澗音樂工作室出版，希望集7000張CD的愛心，籌措48名師生出國旅費400萬元，經部落族人、民宿、露營區業者主動協助販售，迄今銷售約1000張、每張500元，但是扣除自籌款，距離目標仍缺好幾哩路，因此該團預定本週六（9日）下午1點半在桃山國小舉辦專輯發布會，邀請大家一起來買專輯，讓台灣好聲音被世界聽見！

訂購網址（https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfDV8THSAY2QkK1d2…/viewform）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/