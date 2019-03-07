打造台灣綠色矽谷 沙崙綠能科技示範場域上樑

2019-03-07 23:54

〔記者萬于甄／台南報導〕沙崙智慧綠能科學城可望帶動南部地區綠能產業發展，對台南來說相當重要，綠能科技示範場域在去年3月正式動工興建，今舉辦上樑儀式，由經濟部能源局局長林全能擔任主祭，台南市長黃偉哲、台南市議長郭信良等人也出席見證，預計今年12月可完成第一階段進駐。

沙崙智慧綠能科學城為經濟部綠能科技重要的項目之一，結合該區域各產業科學工業園區，打造一處產官學研的創新研發聚落，創造新興綠能產業技術，堪稱是台灣的綠色矽谷，其中，綠能科技示範場域於去年動工，全區共5棟建築，目前4棟主建築主體結構工程已陸續完成。

沙崙智慧綠能學城綠能科技示範場域包含智慧綠社區、 實驗大樓、製程驗證場域、智慧停車場、能源中心暨展示中心等，其中智慧綠社區中將打造一座零耗能建築，以太陽光電搭配儲能系統，並將工研院研發之綠能技術融入永續環境設計中，藉此推廣綠能產品及技術的使用。

林全能說，綠能科技示範場域工程目前進度順利，相信外界很快就可以看到它的全貌；工研院院長劉文雄則提到，示範場域為台灣首座提供綠能技術，從研發測試、試量產、到驗證一條龍服務的科技聚落，相信未來台灣最具競爭力的綠能科技都將誕生於此。

黃偉哲表示，沙崙智慧綠能科學城將為台南產業帶來升級與轉型契機，因其不只是綠能科技，更是造鎮工程；未來沙崙智慧綠能科學城進駐只是踏出第一步，相信再與台南科學園區、高雄科學園區等產業鏈結，建立衛星產業聯盟，可望帶動一系列綠能產業發展。

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