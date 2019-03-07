「幫胖老外擦屁股」空服員談受創經驗：我是有底線的

2019-03-07 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕今年1月19日長榮空服員在機上服勤時，遭體重200公斤的老外「以右手不方便」為由要求空服員幫其擦屁股，引發輿論譁然。有媒體刊出當事空服員「Emily」的專訪，專訪中Emily表示，「如果今天有1個人因為我，願意站出來跟客人說『我的服務是有底線的』，我講出自己的遭遇，就是有意義的。」

《端傳媒》今日以《沒有傷口的職災：那個替乘客脫內褲的長榮空姐，以及她的「制服病」》為題刊出訪問。事發當時，Emily將該名男子送回座位後，面對空服員學妹的關心，她只想躲入廁所，「穿著這身綠制服，她（Emily）關上門，覺得自己好髒，忍不住吐了、哭了，十分鐘後出了門，又假裝自己沒事了。

撐完13小時的航程，回到家的Emily在臉書上寫道：「在門、老白男、拉了屎的馬桶之間，我蹲下幫他穿上了內褲、褲子，送他回他的位子。」並僅將貼文閱讀權限開放給朋友，沒想到她一覺醒來，文章已被截圖上了各大新聞媒體。

事發後的1月21日，Emily在工會的協助與陪同下出席記者會。「擦屁股事件」共有7名當事人，其中僅有2人事後報案並提出公傷假申請，而Emily除了是該航班的副座艙長外，也是事件中唯一出面並接受採訪的空服員。其他當事人有的認為替乘客擦屁股對自己不造成傷害，也有的人只希望能盡快遠離創傷，「工會請他（受害人）出來，他們沒有勇氣，大部分人鼻子摸摸就吞下去。」

為什麼要幫忙擦屁股？面對外界質疑，記者會前，Emily不敢打電話告訴家人，只敢傳簡訊試探父親：「你有看到那個新聞嗎？」父親回訊：「妳又來了。妳又要出來幫學妹講話了喔？」Emily再回：「沒有。那個人就是我。」父親急了，問她怎麼那麼笨？為何不讓別人來做就好？她無奈以告：「我沒辦法啊，我如果不做，就是別人要做。」與Emily同期考進長榮的長榮企業工會副理事長李瀅表示，Emily是一個「很保護下屬的學姊，那天她是豪華經濟艙的leader（幹部），她不做就是學妹要做。」

好不容易撐到記者會結束，Emily馬上去看了心理醫生，婉拒了記者的陪同，好強的她連男友也只能在診間外面等。但是，當她向心理醫生鉅細靡遺的描述當天的細節，她覺得自己又被丟回那間廁所，「被夾在男子與馬桶中間動彈不得，狹小的空間、屎尿的味道、對方身體的白白皮屑在空氣中飛、男子的聲音、表情、在廁所外的吼罵與在廁間近距離對她呻吟『deeper...』的那張臉。」此刻，Emily自述自己明白了別人說的「幽閉恐懼症」是什麼。醫生告訴他，如果再這樣下去，Emily可能患上PTSD（創傷後壓力症候群），嚴重的話，可能一輩子沒辦法重回工作岡位。

除了發生的事件讓她感到受創外，當時網路上對她也有惡意批評，說她是「端盤子的母豬」。Emily反駁，這份工作除了需要高度的專心，也需要留意突發狀況，上班注重合作，下班要管理睡眠，工作內容有很大的部份是情緒勞動，挑戰性其實很高。

之後，她請假在家每天吃著心理醫師開的藥，聽從醫師的指示盡量別碰手機和電腦，逼自己做一些重複性的小事，像是「半夜悶著頭包餃子直到隔天下午」，那一晚她包了200顆餃子。直到2月14日，她終於重回工作崗位。

面對這類異常事件該如何處理，長榮航空表示，航班若發生影響客艙秩序的異常事件，客艙組員會依程序向乘客進行口頭告誡，若乘客行為未改善，則會給予「Final Warning」書面警告，如果仍未改善，在機長同意後，將按程序約束乘客並報請航警處理。不過，有20年老經驗的機組員表示，他幾乎沒有聽過有機組員勇於按該流程處理異常事件。

「我覺這些東西都是需要被訓練出來的」Emily說，如果沒有2016年的華航罷工，自己也許沒有目前的勇氣——願意站出來談受辱經驗的勇氣，甚至，加入工會的勇氣。Emily認為，「如果今天有1個人因為我，願意站出來跟客人說『我的服務是有底線的』，我講出自己的遭遇，就是有意義的。」

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