優遊台中學第3年首邀大學開課 高國三合一跨校選課

2019-03-07 23:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「優遊台中學」邁入第3年，學生反應熱烈，本週六課程開辦跑！今年首創全國跨大學、高中職、國中三合一教育體制合作的跨校選課，首度結合大學的發展特色，邀請大學開課，開發適合高中學生選修的微課程，在高中時期能夠探索多元的學習領域，今年也首次開放國三學生選修。

這學期邀請東海、靜宜、逢甲、亞洲大學開課，教育局長楊振昇在今天課程開辦儀式表示，還有勤益、中台、弘光、嶺東等4所科大加入，另外還包含了公、私立普通型高中及技術型高中等21所學校，跨大學、高中職跨校選課。

高中課程發展中心總幹事陳建銘表示，延續擴大學生參與，台中市、南投、彰化及苗栗縣公私立高中職學生、高級中等教育階段實驗教育學生、五專一年級至三年級學生，也首度開放給國三學生，對課程有興趣的同學，皆可報名體驗。

課程透過校際合作帶領學生認識自己所居住的城市，開拓學生視野，本學期課程包羅萬象，從科學、文史、藝術、設計行銷、到戶外活動、國際教育等也結合地方特色，有實際走讀體驗，如「迓媽祖行腳體驗」、科技類如「極限光速球程式設計」、「玻璃噴砂藝術燈實作」及實作類「夢想起飛—手擲機飛行製作」、「日光藍曬實作課程」、「Youtuber鮮體驗-跨國交流說說看」等，課程多元豐富有趣。

忠明高中學生陳若然參加靜宜大學的主播營，她說，課程訓練了口齒清晰、講話速度、語調及寫稿，並且進棚當主播即席演講，收穫滿滿；

新社高中學生吳樅晧參加龍津高中的海洋資源大搜索，讓他第一次到高美濕地、參加明道中學的重力波課程，將所學物理知識實際應用，非常美妙，還有東海大學的文明、邏輯、與美感視角下的數學課程，體驗不同於教科書的數學，課程內容十分新奇而有趣，還有逢甲大學的社會創新與社會企業課程，學到創新的思考模式。

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