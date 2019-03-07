保健》OL追劇誘發脊椎側彎 2招復健減緩疼痛

2019-03-07 23:41

［記者黃旭磊／高雄報導］30歲上班女工作量多、下班追劇，疑因姿勢不良誘發脊椎側彎20度，在家復健減緩疼痛。

林小姐本週背痛、胸悶就醫，經X光檢查及醫師診斷，脊椎向右側彎達20度，活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬查出於青少年期有脊椎側彎病史，當時未感疼痛，先採物理治療矯正。

院方指出，患者關心脊椎側彎是否需開刀，一般輕度側彎10度至25度，採運動、物理復健治療即可，中度25度至40度須搭配背架矯正，且須把握20歲骨骼定型前矯正期，至於超過40度重度患者，可能壓迫心肺腸胃等器官須手術矯正。

治療師陳美君指導患者2招復健動作，並施以熱敷、電療及腰椎牽引，林小姐在家勤復健，減少追劇時間，疼痛感減緩很多。

陳美君說，第一招「嬰兒式」趴在床面，微拉扯感即可，不須伸展至疼痛，每次維持15-30秒，每天做2-3次可放鬆腰部及脊椎。

第二招「貓式」採跪姿，手掌平貼地面，四肢與地板垂直，整個人呈ㄇ字型，每次維持15-20秒，每天做2-3次。收式時吸氣，頭部、下巴與胸口往上抬，肩膀打開，眼睛看著天花板，提臀讓尾椎骨朝天花板呈現凹背姿。

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