醫病》乳癌治療搭配口服標靶抑制劑 臨床證實可延緩惡化

2019-03-07 23:11

［記者黃旭磊／高雄報導］衛福部核准口服標靶CDK4/6抑制劑上市，臨床實驗延緩乳癌疼痛惡化時間，而末期患者存活期也多出1年。

明天是三八婦女節，高雄醫學大學（高醫）醫療體系、高雄市乳癌防治衛教學會今天發表乳癌患者生活品質調查，高醫附設中和紀念醫院院長侯明鋒、高雄市乳癌防治衛教學會理事長、大同醫院副院長陳芳銘臨床證實，針對乳癌患者，口服標靶CDK4/6抑制劑比單獨使用荷爾蒙治療存活期多出1年，且大幅延緩疼痛惡化時間。

侯明鋒說，乳癌死因9成以上與晚期、復發轉移有關，CDK4/6抑制劑可用於HER2陰性乳癌晚期復發轉移治療，相較於傳統荷爾蒙治療，能延長超過2倍以上疾病無惡化存活期，讓各種基因型乳癌患者，面對晚期與復發轉移都有標靶治療可選擇。

患者王女士（62歲）現身表示，去年確診乳癌第4期，抗拒化療，一度考慮採用偏方、草藥，所幸醫師建議使用抑制劑口服標靶藥，癌細胞控制良好，幾乎感受不到副作用，維持原本生活。

陳芳銘表示，國內每年約5千名乳癌患者身陷晚期與復發轉移之苦，其中，超過6成是HER2陰性患者，CDK4/6抑制劑搭配荷爾蒙治療，可延長疾病無惡化存活期達2年3個月，比單獨使用荷爾蒙治療多出1年，比對照組更晚5.2個月出現疼痛問題。

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