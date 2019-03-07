仁愛鄉中、高海拔春茶陸續萌芽 茶農感謝及時雨

2019-03-07 19:30

〔記者佟振國／南投報導〕暖冬少雨已讓南投縣茶葉等作物傳出農損災情，仁愛鄉中、高海拔茶區春茶也陸續進入萌芽期，還好最近天降甘霖，讓茶園土壤、根部及新芽均受雨水滋潤，讓茶農直呼感謝老天爺，只要雨水持續、穩定，以及3月不要出現罕見低溫，春茶產量及品質仍值得期待。

受到暖冬少雨影響，南投縣低海拔茶區災情慘重，春茶可能大減產，若旱象持續，連產期較慢的仁愛鄉中、高海拔茶區也岌岌可危，還好這波冷氣團加華南雲雨帶東移的連續降雨，讓茶農可以稍稍放心。

仁愛鄉農會表示，這2天的降雨集中在合歡山區，今天小奇萊的累積雨量已經破百毫米，翠巒、翠峰、瑞岩等茶區的雨量也都在50至70毫米，降雨時間拉長及雨量夠多，能讓茶園土壤、茶樹根部充分滋潤，對陸續萌發的春茶新芽也大有幫助，只要後續的降雨能夠持續、穩定，以及3月不要出現罕見低溫，希望能減少暖冬少雨對春茶產量、品質的影響。

至於霧社水庫上游集水區今天降雨量約20毫米，水庫水位982公尺，有效蓄水量378萬立方公尺，蓄水百分比9.4％，較前日些微提升，這波春雨能為水庫進帳多少，還有待觀察。

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