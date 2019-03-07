太囂張！ 山老鼠大白天公然搬運盜伐木

2019-03-07 18:44

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「實在是無法無天」，山友日前到阿里山鄉山村石夢谷風景區登山時，途中遇到10多名山老鼠正背著盜伐木下山，直呼太囂張了。

位於嘉義縣阿里山鄉豐山村的石夢谷，因步道在88風災受損嚴重，嘉義林管處以安全為由，禁止遊客前往，封山的結果是山老鼠橫行，成為山老鼠盜伐的熱區。

有名民眾前往石夢谷登山時，在大白天拍到10多名山老鼠，看得出來有不少是逃逸移工，每人身上至少背40公斤的木塊，光天化日就公然「作業」，而且看到山友也不避諱，宛若當地已經是化外之地。

嘉義林管處表示，3月5日晚上接獲石夢谷有盜伐情事，曾在晚間和保七總隊嘉義分隊及竹崎警分局聯合埋伏，但沒有發現異樣，隔天警方再接擭舉報，說天雲谷沿線發現越南籍工人出没，聯合小組又趕往現場，但並未看到可疑人士及車輛。

林管處指出，奮起湖站已蒐集相關資料及調閱監視畫面，將可疑人、車送警方偵辦，另嘉義處於盜伐高風險區域怖建高科技器材加強蒐證，並與檢察官、警方、移民署建立連繫平台，並藉由阿里山及奮起湖站聯合清查及會哨，以杜絕不法情事。

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