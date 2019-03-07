防三寶！國道警U型警示燈 一亮就表示前面出大事了

2019-03-07 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕國道公路警察局臉書今（7）日下午4點44分，貼出警車上安裝新型「升降式LED桿式輔助警示燈」的宣傳照，同時貼出執勤影片與說明警示燈用途，絢爛的燈光令網友感到相當醒目，足以提醒用路人道路狀況，紛紛給予好評。

國道公路警察局張貼宣傳照，照片中可見1名員警與1部警車，均裝有色彩繽紛的紅、藍雙色警示燈，文案中寫道「沒有兩根木瓜不能解決的事，除非你根本不看路」，諷刺意味十足，警方在貼文中提到，「搞成這樣，再說你看不到」、「就不要怪我們想飛踢」，警方提醒，若在國道上見到警示燈排成「U」型，代表前方有重大事故。

國道警裝備升級緣由是警政署在1年3個月內折損4名國道員警，據統計107年度國道總計發生3萬408件事故，造成73人死亡、1768人受傷，國道警察必須24小時在危險的環境下值勤，前國道公路警察局長朱正倫在1月31日退休前，特請廠商研發新型警示燈，警方指出，「所有的裝備都還在測試階段」，但已可在國道上看見它們的身影。

網友們認為這樣的設備相當醒目，對於警方的作為表示肯定，「除非閉著眼睛開車才會看不見」、「三寶一定無視的，我又笑了，哪個寶貝發明的？」、「加油，紅斑馬！」、「要是看不到的話該去眼科檢查一下了」、「這應該是全世界的國道警察最好笑的事情了」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/