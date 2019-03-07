醫病》天冷類風濕性關節炎易發作 醫籲小痛莫輕忽

2019-03-07 21:19

〔記者陳建志／台中報導〕近期天氣冷熱變化大，一名66歲賴姓果農，四肢關節突然痛到受不了，雖服用止痛消炎藥還是沒效，最後因痛到無法走路，家人趕緊送急診，才確認是類風濕性關節炎發作，經以迷你脈衝類固醇治療3天後順利出院，醫師提醒，若關節出現僵硬、腫痛等症狀，務必儘速就醫，否則若侵犯心臟、眼睛、神經血管恐有殘障之虞。

亞大醫院過敏免疫風濕科主任蔡肇基今天表示，季節交替時氣溫變化大，因血液循環變差不易將發炎物質帶走，容易讓患有類風濕性關節炎的患者症狀加劇，這名種葡萄的賴姓患者，就是因此兩手痛到受不了，甚至雙腳也不能動，只能眼睜睜看著葡萄成熟無法摘。

蔡肇基指出，類風濕性關節炎好發年齡為30到50歲之間，女性罹病率為男性的3倍，目前致病原因不明，一般認為與遺傳和環境因素有關，是一種自體免疫系統不良所引發的慢性發炎性關節疾病，因免疫系統誤認關節是外來敵人進行攻擊，才導致患者關節腫痛，可透過抽血檢查與關節腫痛、晨間僵硬的症狀來確診。

蔡肇基指出，類風濕性關節炎為全身性的疾病，患者常因骨骼和軟組織受到破壞，導致關節變形，這名患者就是因此痛到無法走，經以低劑量的迷你脈衝類固醇治療，3天就順利出院，因發病的前3個月是黃金治療期，如未能把握此時機，恐會侵犯關節以外，如心臟、肺臟、眼睛、肌肉、神經血管等器官，若症狀惡化，甚至有殘障之虞。

蔡肇基提醒，民眾若出現關節腫痛、僵硬，或疲勞、食慾不振、體重下降等症狀，且持續4到6週，就應到免疫風濕科求診，一旦確診要配合醫生服藥，嚴格控制病情，千萬不可擅自停藥，或服用消炎止痛藥，避免發炎因子持續破壞關節，導致關節變形。

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