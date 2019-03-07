搶攻3/8節日商機 航空公司紛推「女人節促銷」

2019-03-07 17:53

〔記者陳宜加／台北報導〕航空公司搶攻節日商機，適逢明天3月8日婦女節，紛紛推出「女人節促銷」，越捷航空提供240萬張0元機票、酷航日韓熱門航點下殺不到3000元；樂桃航空也祭出777元起飛日優惠。

越捷指出，為歡慶婦女節，提供「240萬張」0元起機票，3月8日下午1點到3點於官網開放搶票，優惠機票適用於越捷飛航的所有航線，包括越南飛往台北、高雄、台中、台南，使用時間將自5月7日至今年12月31日止。

「台灣廉價航空福利社」粉絲團提醒，台灣出發的所有航線均有機會搶到0元機票，但連假與暑假旺季將不放票；另外，旅客仍須支付相關稅費與訂票手續費。

酷航今年也推出「女人節促銷」，時間至3月10日止，由智遊網、易飛網、易遊網等3家國內旅行業者銷售，熱門航點下殺不到3000元。東京單程含稅2728元起、札幌2628元起、首爾2528元起、新加坡2228元起。

另外，高雄出發航線也有優惠，高雄─大阪單程含稅2239元起、高雄─新加坡2028元起，酷航指出，各航線優惠機票適用時間均不同，但須於今年使用完畢。

樂桃則適逢7週年，於官網推出紀念促銷，3月8日正好是最後一天，全航線皆有促銷，適用時間至6月底。最低價為台北─沖繩航線單程未稅只要777元、大阪1277元、仙台1477元、東京1577元、札幌1677元等；高雄─大阪1577元、沖繩1277元。樂桃指出，票價外另須加收機場服務費用，行李託運、預選座位也須付費。

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