醫病》大千急重症團隊成功搶救 87歲腦中風患者分享重生喜悅

2019-03-07 17:57

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣議員黃月娥的87歲老母今年1月間因持續暈眩、嘔吐，曾急送台北一家醫學中心就診，但返家後狀況又發生，經送苗栗市大千綜合醫院急救，醫院急重症團隊診斷確定為小腦栓塞性中風，並緊急搶救挽回生命，院方今天為她舉辦重生慶祝會。

黃老太太今天在女兒黃月娥等家人陪同下出席，分享重生的喜悅，並向醫護人員表達感恩；縣長徐耀昌、立委徐志榮夫人王慧珍、衛生局及大千醫護團隊人員也獻上祝福，氣氛溫馨。

徐耀昌表示，大千醫院前年通過癌症醫療品質認證，去年被衛福部選為苗栗縣第一家重度急救責任醫院，不但能有效免除民眾跨縣市就醫途中可能產生的風險，也能得到立即正確診斷治療，期許大千團隊持續充實醫療設施，網羅優秀新血加入，守護鄉親的健康。

大千醫院副院長、神經外科醫師李振培指出，1月下旬黃老太太從台北某醫學中心就診返家後，家人發現仍持續頭暈、嘔吐及走路不穩，緊急送到大千醫院急診，經電腦斷層檢查，確定為雙側小腦栓塞性中風，已影響腦幹，隨時可能造成生命中樞功能停止。

院方爭取黃金救援時效，立即啟動跨專科醫療照顧團隊，並徵得家屬同意後進行顱內手術治療，成功解決黃老太太緊急病情，術後在加護病房團隊心照護下，恢復狀況良好，院方並安排一系列強化訓練復健，老太太在一個月後順利康復出院。

黃月娥說，好在大千有完善的腦中風醫療團隊，在危急的情怳下挽救了母親寶貴的生命，也感謝縣府團隊爭取及輔導在縣內建構重度級急救醫院，保障縣民生命財產安全。

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