台灣燈會借展 南市議會15日啟燈

2019-03-07 16:32

〔記者蔡文居／台南報導〕今年屏東縣舉辦的台灣燈會廣受好評，台南市議會特地向屏東縣政府及花燈製作單位借展30座花燈，推出迷你版台灣燈會─「屏水相逢，議起看花燈」。市議會今天決定燈會將於本月15日（週五）登場，除議長郭信良外，也將邀請市長黃偉哲一起點燈，歡迎市民一起來體驗台灣燈會之美。

南市議會日前由議長郭信良帶隊赴屏東參觀台灣燈會後，觀摩團對台灣燈會讚不絕口，因此決定商借花燈到台南續辦台灣燈會，原本市議會打算本週五啟燈，但因近日陰雨，考量天氣因素後，決定延後1週，於15日傍晚5點揭開燈會序幕，展期3月15日至4月14日，為期1個月。

郭信良表示，這次燈會也特別商借了台灣燈會機關團體競賽組燈王─台中監獄製作的「富貴吉祥」參展，並做為這次燈會的主燈。同時也邀展台南光華高中獲得台灣燈會高中職組燈王的「屏東風情」一起參展。

另外，市議會也將於入口處的中華西路和永華路口設置長達70米的時光隧道燈廊，開幕當天也安排有節目表演，歡迎市民參觀，也期待未來南市能再爭取在台南主辦台灣燈會。

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