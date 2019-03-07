櫻花樹被爆砍？ 原來是里長修枝嫁接富士櫻

2019-03-07 16:59

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市有民眾在網路臉書張貼爆料訊息，指稱武陵公里內的櫻花樹被里長爆砍，質疑這些櫻花樹太可憐了，此訊息也引發市府城銷處關注。原來這是新上任里長李思民見這八棵櫻花，10幾年來成長情況不好，有時也無法開花，因疏於照顧，才自掏腰包請園藝專家協助，先修剪櫻花亂竄的樹枝後，再嫁接日本富士櫻品種，目前都已完成嫁接，期待來年能開出美麗的櫻花。

市府城銷處表示，依照新竹市公園自治管理自治條例第8條第1項第6款明文規定，「禁止攀折花木或破壞公園設施」，市府會請里長說明，此外，若情況嚴重，也會就損害賠償部分，不排除循民事求償，遏止民眾擅自處分公園綠地上的植物或樹種。

對於武陵里內櫻花公園櫻花樹被砍情形，會請里長協助說明解釋，更歡迎市民關心公園綠地的樹種，但提醒民眾勿擅自處理公園綠地的樹種，以免被誤會。

武陵里長李思民說，他上任後就發現里內的櫻花公園雜亂無章，因疏於管理，不僅櫻花樹亂長亂竄，加上這幾年來幾乎沒開花，也有病蟲害，枝葉不健康，等於是種了櫻花卻不管理、照顧，他看了心疼，於是請專業園藝人員協助診治。

李思民說，經診治後，必須先修剪樹枝，將奪取養份且生長雜亂的枝葉剪掉，然後再請園藝人士在枝頭上嫁接品種較好的富士櫻，此時節正是櫻花嫁接及植樹的好時節，才會選在這幾天處理，如今已完成嫁接，他會協助照顧與管理，期許3年後，這幾棵櫻花能再開出漂亮的粉紅富士櫻花。

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