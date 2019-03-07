防豬瘟！泰國飛台航班 本月將啟動百分百手提行李入境檢查

2019-03-07 15:39

〔記者簡惠茹／台北報導〕繼中國、越南、寮國和柬埔寨等地旅客入境時，手提行李百分之百檢查後，農委會防檢局今天表示，本月泰國入境的班機，也將啟動手提行李百分百檢查。

農委會今天在台大集思國際會議廳舉行2019非洲豬瘟預防與控制國際研討會，請到俄羅斯、越南、日本、韓國、泰國等專家出席報告各國防疫現況。

會後防檢局長馮海東指出，針對目前台灣對於中港澳、越南和其鄰近國家寮國與柬埔寨都已經進行入境時手提行李百分之百檢查，東南亞國家中，泰國也跟這些高風險國家鄰近，而且與我國往來頻繁，風險加劇，所以最快這個月會實施泰國航班入境時百分之百手提行李檢查。

馮海東指出，目前還在統計泰國班機數量，也會向對方國家預告，我國將採取更嚴格的防疫行動，希望對方國家同步宣傳，告訴該國國民來台注意事項。

目前除了桃園機場針對高風險地區進行手提行李入境檢查外，其他機場都已經完成全面手提行李入境檢查。馮海東指出，桃園機場目前由航警約200多名人力負責該項工作，24小時輪3班，高風險國家中港澳越柬寮占所有航班40%，加上泰國將占60%，評估不會再增加機器或人力，但是會透過調配人力尋找更經濟的配置方式。

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