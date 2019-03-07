開門見豬！全鄉陷豬瘟恐慌 全因養豬場做了這件事

2019-03-07 14:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉一戶人家，一早起來，驚見對面養豬場門口竟丟了2隻大死豬，急報鄉內獸醫師前來處理，經調查，初步認定不是非州豬瘟，養豬場已被警告不能隨意把豬屍丟在門口。

據了解，這個養豬場飼養200多頭豬，豬隻若有病死或老死均委託化製廠專車前來載走，以往都把豬屍放在場內待運，但現今疫情吃緊，場主擔心化製場的回收車帶有病毒，有感染之虞，不希望它開進場內，便將豬屍棄置門口，結果引發鄰居的恐慌。

該處雖是農業區，但周邊仍有農舍，早上也有許多鄉民在附近跑步、運動，一名路人見到「豬屍畫面」，立即po照到「社頭人俱樂部」，結果引發鄉民恐慌，網民開玩笑說，豬年到，豬屍來報到，門口還貼「大家恭喜」，難不成要全鄉「豬事如意」。

公所表示，已經通報動物防疫所前來處理，一般感染非洲豬瘟的豬隻，膚色呈紅色，但這２隻死豬並未呈現紅色，也方是沒有血色，初步研判並不是非洲豬瘟致死，請鄉民不要恐慌。

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