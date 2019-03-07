夠潮！彰化「農少青狂鮮食趣」這1天圓林園見

2019-03-07 14:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕好樣的！彰化縣26鄉鎮市1300多位青農共同發揮想像力，依照鄉鎮區塊將彰化縣分成5線，包含平原線、海岸線、八卦山線、濁水溪線、縱貫線，構成「五線譜」，為了突顯「五線譜」的在地特色，他們將於「農少青狂鮮食趣」農產創意推廣活動中秀出在地農特產品，活動當天將出動無人機吊起農產品作為開場，期望由科技儀器呈現青農投入科技農業的經營成果。

這場活動由縣府、縣農會、彰化縣青農聯誼會共同舉辦，將於3月10日上午10點至晚上8點在員林市圓林園舉辦，活動內容包含農產行銷、食農DIY、闖關遊戲等等，主辦單位今在縣府舉辦行銷記者會，縣長王惠美帶著貴賓一起為活動暖身。

王惠美用代表濁水溪線的蔬果當食材，現場示範料理活力多果茶，炒熱氣氛。青農聯誼會會長陳建凱表示，活動當天穿插音樂演出，這是一場農業和音樂共同饗宴，節目精彩可期！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/