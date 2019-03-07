幫義工面對個案更正向 華山基金會台東站辦講座

2019-03-07 14:19

［記者王秀亭／台東報導］華山基金會台東縣天使網部為讓各站站長、義工在面對有負面情緒長輩時，能以正確方式協助長輩走出悲傷，今天利用每季一次的義工訓練辦理講座，擔任講師的海山扶兒家園主任林劭宇表示，先從正視及面對自己的情緒開始，並找到妥善的解決方式，才能在面對個案時更具同理心。

華山基金會台東縣站長王淑柔表示，目前華山基金會在台東全縣服務1004名獨居、失能長輩，多數長輩長期孤苦無依，心情憂鬱，在各站站長、義工服務長輩過程中，如何正確回應長輩的負面情緒，協助處理悲傷情緒，是一大課題，遂請來輔導經驗豐富的海山扶兒家園主任林劭宇說明，吸引20多名義工遠從池上、大武、成功前來。

林劭宇表示，協助別人前，可以學習正視自己的情緒與悲傷，例如每天起床後，檢視自己的情緒量尺，1到10分當下情緒有幾分，進一步找出沒有達到10分的原因，面對它並試著理清及處理，這個過程不僅對自己有所幫助，面對個案時，更能理解對方情緒，並以正向的心態協助個案。

林劭宇說，相較於自己從事兒少工作，可以看見兒少的進步與成長，從事老人服務工作，面對的是更多衰敗及凋零，如何正向看待每個服務個案更加重要，對每位華山的義工感到敬佩。

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