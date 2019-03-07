「搶救」瀕退學孩子 君毅5學生通過餐飲乙級考照創紀錄

2019-03-07 13:54

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣私立君毅高中餐飲科學生吳銍宸、吳浩禹、陳偉傑、鍾佩蓉、蕭佳萱，過去學業表現不佳，甚至有多人已達退學標準，但師長們「力挽狂瀾」，安排他們投入餐飲考照，日前吳銍宸、吳浩禹、陳偉傑考取中餐乙級證照，鍾佩蓉、蕭佳萱雙姝獲烘焙乙級證照，不僅創下校史紀錄，更寫下苗栗地區難得佳績。

校長林慶旺表示，餐飲類乙級證照難度極高，錄取率不到２成，每年考題皆不同，考驗學生紮實基本功，許多業界人士準備多年卻屢屢碰壁。而此次通過考照的5名學生，志向不在念書，坐在教室內總是意興闌珊，成績遇到挫折失去信心，一度自我放棄準備退學。

餐飲科主任林明慧說，有學生已將休學單填妥準備送至校長室簽核，但師長們堅信「教育不是一塊鐵板」，每個孩子都有屬於自己的舞台，因此眾人動員力阻學生放棄學業，將他們安排至餐飲特訓班內，以考取專業證照為目標，使這些學子們找到向學的志向，連續數月沒日沒夜苦練。

順利考取中餐乙級證照的吳銍宸說，自己不愛念書，也一度要被退學，但受老師指引投入中餐料理，終於找到自己的興趣，從中除了學到烹飪技巧，更習得尊師重道的做人態度，如今辛苦付出獲得代價，不僅找回自信，未來更盼在餐飲界發光發熱。

鍾佩蓉則坦承自己很沒自信，但經過每次比賽及得獎的過程，感受到投入烘焙的樂趣，也從重拾自信，雖然每日熬夜練習過程十分辛苦，但受師長鼓舞，也感謝自己有勇氣持續追夢，才能一舉考取烘焙乙級證照，希望未來能成為學弟妹的好榜樣。

林慶旺強調，校方2年前開始力推餐飲科學生挑戰乙級證照，終於於今年開花結果，5人順利考取證照，不僅創下校史紀錄，也是縣內罕見佳績，證明每個孩子只要放對地方，透過教育終能找到屬於自己的道路。

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