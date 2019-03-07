反轉深沉肌肉鬆弛效果 肌肉鬆弛劑新選擇

2019-03-07 12:55

〔記者王駿杰／新竹報導〕醫院裡的開刀房每天有大小手術在進行，每位病患都希望術後平安從手術室離開，不過手術的關鍵除了動刀醫師，麻醉藥物的選擇也很重要；台大醫院新竹分院麻醉部醫師張敬道表示，肌肉鬆弛劑是手術結束後另個重要藥物，現行卻有無法反轉深沉肌肉鬆弛效果，也會造成心跳過慢、支氣管收縮、噁心嘔吐等副作用。

張敬道指出，目前使用的麻醉藥物中，肌肉鬆弛劑在全身麻醉時的重要作用是讓病人不能動，使手術得以順利進行。該種藥物不僅在手術室裡使用，也應用在加護病房使用呼吸器的病患身上。自1942年就已有肌肉鬆弛劑使用於手術的紀錄。

張敬道說，多年來隨著各式各樣的肌肉鬆弛劑陸續開發，一些作用時間慢又較長效的藥物、或副作用較大的藥物，就漸漸被臨床醫師們淘汰而消聲匿跡。

張敬道說，肌肉鬆弛劑解藥是手術結束後另個重要的藥物，在學理上抑制乙醯膽鹼分解酶，來增加乙醯膽鹼濃度和肌肉鬆弛劑競爭並排出體外，手術結束後才能讓病人順利脫離呼吸器，並恢復自主活動。

張敬道指出，現行的肌肉鬆弛劑解藥仍有無法反轉深沉的肌肉鬆弛效果、心跳過慢、支氣管收縮、噁心嘔吐等副作用等缺點。

雖然許多手術因臨床應用更熟練，所需手術時間也比以前更短，但對肌肉鬆弛的要求並沒有變化太多，無論手術時間長短，都希望可從讓病患維持深沉的肌肉鬆弛效果以利手術進行；手術結束後又希望快速解除深沉的肌肉鬆弛效果，要做到這些要求並不容易。

有鑑於此，近年有一種和現行藥不同機制的新藥物sugammadex（Bridion，倍帝恩）誕生。於它的作用是和肌肉鬆弛劑結合使其失效，因此可反轉深沉的肌肉鬆弛效果，讓病患快速回復自主呼吸，及早拔除人工呼吸管，減少聲帶的不適。

張敬道指出，該藥物與現行藥相比，較不會有各種副作用，增加手術的安全性，減少術後的不適，若民眾有手術需求，可在術前麻醉訪視的時與麻醉醫師討論。

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