政院通過教師法修法草案 全校協籲立院支持速通過

2019-03-07 12:50

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院院會今天通過教師法修正草案，修法重點為處理教學不力的不適任教師，即將送立法院審議。全國中小學校長協會今天發聲明表示，支持行政院和教育部願意積極解決最關鍵的球員兼裁判問題，修正教評會組織辦法，在處理不適任教師之際，學校應另增聘校外學者專家擔任委員，使未兼行政或董事的教師代表人數比例不得超過2分之1。

全校協表示，教師法自民國84年公佈以來，雖歷經13次修法，但從未針對不適任教師進行修法。行政院和教育部都明確宣示，將要把處理不適任教師的教師法，列為本會期最優先法案，不過，立法院相關黨團尚未表態將教師法列入優先法案。

依一份統計，全台灣有25萬名中小學老師，每年約只有10多人因教學不力離開。全校協質疑，走不了的不適任教師以各種荒謬形式存在，前國教署長邱乾國形容是「拿你沒辦法」的制度，學生成人質，其他老師被迫成共犯，因此這次修法，眾所關注的不是狼師、體罰這種罪大惡極者，而是教學不力的老師，因教師法對於教學不力的規範異常模糊，讓老師們容易無所依歸，加上現在是人人都是自媒體的時代，一不合意就上網爆料投訴的家長越來越多，也讓老師們越來越難做。

全校協主張，教學不力的定義，需要教育部訂定法規命令以負面表列呈現，讓學校和老師有所依循，大多數老師都在教室裡，孜孜矻矻上課、帶班批作業的是認真、有愛、又盡責，但極少數不適合擔任教職的人，確實應該要趕快離開校園。孩子學校唸書不能總是懷著「擲筊」的心情：遇到好老師上輩子有燒香，遇到教學不力老師算孩子倒霉。

全校協表示，全世界沒有一個委員會，相關利害關係人所佔比例如此之高，請各政黨深思「良師興國」的真諦儘速審議，切勿淪為政黨角力、或是選票考量的政治討論，讓法案過關，也可讓杜絕社會對於教評會教師比例過高，「師師相護」之譏。

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