南鐵地下化施工 她為「蘇家五代」老樹請命

2019-03-07 12:26

〔記者蔡文居／台南報導〕台南鐵路地下化工程目前正進行施工，一棵位於青年路232巷鐵道旁的老榕樹，今天為最後一天點交日期，恐面臨剷除的命運，市議員王家貞及當地住戶表達不捨，希望這棵伴隨「蘇家五代」的百年老榕樹能夠順利移植。

農業局森保科長楊錦樹表示，這棵老榕樹並不夠高大，未符合「台南市珍貴樹木保護自治條例」的規定，而且樹齡看起來也未達八十年以上的珍貴老樹規定，盼住戶能提供樹齡證明，而且當地巷弄狹窄，吊車無法進入，要移植有其難度，該局將邀請專家學者下週會勘鑑定，再判定是否適合移植。

王家貞表示，她接獲當地居民的陳情，期盼這棵歷經「蘇家五代」的百年老榕樹，在3月7日最後點交日前，能為這棵具有百年老榕樹請命，做好最妥善的安身立命安排。

她說，這棵老榕樹的主人現旅居美國，商請友人黃小姐長住其宅，每日細心呵護老榕樹，老樹曾有多家媒體報導過，也有社團為之編舞在樹下演出。但現在因古宅即將面臨拆除，而老樹也難逃被剷除的命運，如今要被移除，讓住戶相當不捨。

她說，希望相關單位能找出對老榕樹保存的最佳處理方案，順利安全的完成移植。緃使未能如願讓整棵完整如初的保存下來，但安全移植後老榕樹所展現新的生命、新的氣象，應該也是一樁美事。

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