準公共化爭議 教保聯合總會：勿斷私幼生路

2019-03-07 12:27

〔記者林曉雲／台北報導〕針對托育政策催生聯盟抨擊，準公共私幼的教保人員薪資比起公幼或非營利幼兒園低甚多，教育部若再調降薪資、增收托兒費，無助收托品質，反對教育部放寬準公共私幼收費及薪資規定，呼籲應衝高公托和非營利幼兒園數量，把錢花在刀口上。中華民國兒童教保聯合總會今發聲明，總會長謝子元表示，除了台北市和台中市外，全國私幼都招不滿額，政府從台北市看天下，不斷要求地方政府增設公幼，無異是在斷私幼的生路，私幼沒有政府資源，如何綁架政府？相關指控均非事實。

針對被控薪資灌水，把全勤獎金等算入薪資，謝子元表示，這是政府要求，不是他們自願的，因為以前獎金不算入薪資，所以勞健保、薪資所得（稅），會比較少，後來政府規定只要是經常性、固定金額的，就要算入薪資，這樣勞健保和所得稅就會增加，況且非營利、公共托嬰中心的政府薪資補助，也是用同樣標準在作業，怎可扭曲事實？

而對於被指評鑑隨便應付，品質降低，謝子元表示，中華民國只有一套評鑑制度，只有一批評鑑委員，不管公幼、非營利、準公共化或私幼，接受的評鑑內容和強度，一模一樣，如果私幼因為評鑑而品質不良，公幼又如何獨善其身？ 再套句柯文哲市長說過的，公立醫院服務品質不能太好，因為便宜，所以大家都喜歡公立，如果品質再好，那會累死，這句話套到公幼也是一樣的道理。

而被質疑準公共化私幼綁架了政府，謝子元反批，教師會才有本事綁架政府，因為他們有全國性的工會（強制加入），還有政府資源和人才，私幼從來沒有政府資源，如何綁架政府？準公共化幼兒園，只要犯一點錯誤，被罰一塊錢，就會被退出準公共化，退出後，家長的費用翻倍漲價，教保員薪水已經漲了又回不去，更可怕的是「地方政府得將學生轉介走」，把園所一槍斃命，經營者一生積蓄可能泡滅，說不定還有龐大負債，誰能綁架誰？

另被質疑私幼薪資2.9萬元太低，公幼3到5萬元才是對的。謝子元反問，公幼的薪資從哪來？人事費用100％來自政府部門，只要政府高興，給10萬元都可以，儘管他們表面上要納稅，可是實際上政府都有變相補貼，他們對國家的稅收一點幫助都沒有，他們的高薪是全民負擔，而非使用者付費，這樣符合社會正義嗎？

對於政府宣布要將公幼增加到3千家，謝子元表示，這一點他們非常痛心，為什麼台灣的經濟如此凋敝？因為政府不斷在做反商的事，私幼跟其他合法的產業沒甚麼不同，自己投資，提供服務，向家長收取費用運轉，從以前到現在，都沒拿政府資源，即便大班免學費，受惠的只有家長而已，以觀光和計程車業為例，都是私人產業，哪一個行業不需要良心？不需要獲利？ 至少要能回本，難道因為有獲利或有少數黑心同業，政府就藉此拿人民納稅錢，去開虧損的公營飯店、公營計程車行，搶他們的生意？

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