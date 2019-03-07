清大推全校AI學程 文、理同步智慧加值

2019-03-07 12:05

〔記者吳柏軒／台北報導〕清華大學鎖定未來人工智慧（AI）趨勢，近期開設全校性AI學分學程，推動跨域整合，讓文組、理組同步專業加值，還增設資工系「人工智慧組」，培育AI領航科學家。

清大電機資訊學院院長黃能富表示，全校性的AI學分學程是率全國之先，結合校內工程理工領域，加上人文藝術領域，讓AI在各行各業都能運用，其中針對非理工生開設了19學分的「應用基礎」學程，理工生則有21學分的「應用進階」學程，要讓學子不分文、理，同步培育，好正面迎戰AI。

清大資工系系主任王廷基還說，因應AI趨勢，今年大學入學新設資工系「人工智慧組」，預計招收10人，因AI在深度學習技術大幅進步，將來可應用在很多學科，如用AI教電腦幫忙寫音樂，讓AI教電腦寫詩、文學作品等。

清大電機系主任劉靖家指出，很多產業重視AI，卻又擔心學用落差，因此清大培育也讓學生在暑期去高科技公司實習，或與創投公司合作進入創業領域，另發現AI需女性觀點，但電資學院女生占比僅20到25％，強調系上女性都是學霸，鼓勵女性多加入。

清大電資學院學士班畢業生陳家昕就是女學霸，僅花3年就完成4年學業，期間還赴美交換半年，陳女表示，當初是看到學長亦花3年畢業，認為自己也可辦到，豐富學習資源、優秀同儕，是刺激成長的最大力量。

另名電資學士班大二生許尊霖也分享，國中時沉迷線上遊戲〈英雄聯盟〉，後來察覺電競選手壽命短，投入學業後時間控制，把遊戲當興趣，將來更考慮投入遊戲產業，在跨域資源下，將把握機會修習劇本、編曲、配樂、美術設計等。

清大校長賀陳弘指出，AI除了是人工智慧代稱，更是「智慧加值」（Added Intelligence），任何主修如製程管理、藥物開發、科技法律、藝術創作，都可透過AI學分學程，替專業加值，如虎添翼，成該領域決策及領導者。

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