與新加坡新科工程電子結盟 成大打頭陣

2019-03-07 12:13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學與新加坡政府間接參與的新科工程電子（Singapore Technologies Engineering Electronics）今（7）日簽署「國際產學合作」備忘錄，也是台灣第1個比政府及民間企業還早一步搶頭香與新科工程相關單位簽約，開啓人工智慧國際合作平台新範例。

成大校長蘇慧貞表示，成大是台灣第1個與新加坡重量級企業結盟，希望透過新科工程電子，吸取新加坡發展智慧城市的具體技術與經驗，增進成大在智慧科技領域的能量，雙方將在智駕車與智慧運輸、智慧校園與城市、智慧醫院等領域合作，建立台灣自主技術並培育跨領域數位科技人才，為相關產業創造出新價值，也協助政府推動台灣成為智慧大國。

英國研究機構調查全球智慧城市排行，2017年新加坡拿下智慧城市冠軍。新科工程電子母公司為新科工程，官方淡馬錫控股擁新科工程一半以上股份。

新加坡推出「智慧國家2025計畫」，全力朝智慧國家邁進，新科工程、新科工程電子即大力參與。

簽約儀式在成大歷史文物館舉行，校長蘇慧貞與新科工程電子執行副總裁劉展鵬代表雙方簽署。新加坡駐台北商務代表黃偉權、新科工程電子資深副總高讚錠、台灣區總經理譚耀鋒、成大研發長謝孫源等出席觀禮。

新科工程電子執行副總裁劉展鵬稱讚成大具備交通、醫療丶生物科技等各面向研發能量，雙方合作發揮加乘效果。

成大與新科工程電子的合作將先從「智慧車輛測試與驗證」技術系統開始。成大研發長謝孫源表示，無人駕駛車輛上路，必得通過完善的測試與驗證，成大在發展智慧車輛上，已開發出可在校園場域行駛的無人駕駛車輛，而新加坡發展智慧車輛上路的步伐較快，其發展經驗與技術，對成大建立自主技術可望帶來正面效益。

此外，成大將興建全國第1座老人醫院導入智慧科技、打造無牆化醫院，新加坡在智慧醫療方面有許多務實經驗，有助未來雙方在智慧醫療發展。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/