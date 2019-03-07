台灣今辦國際非洲豬瘟防疫會議 中國仍已讀不回

2019-03-07 11:20

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣今天舉行非洲豬瘟國際研討會，但是中國對於台灣的邀請仍然已讀不回，農委會指出，只有4名中國研究人員以個人名義報名參與；對於區域防疫措施，流行病學世界權威學者Dirk Pfeiffer認為，我們都在同一艘船上，資訊共享非常重要。

農委會家畜衛生試驗所今天在台大集思會議中心國際會議廳舉行「2019非洲豬瘟預防與控制國際研討會」，邀請歐洲、亞洲各國專家分享非洲豬瘟防控經驗和防檢疫措施，與技術交流，檢視強化我國因應非洲豬瘟的各項防疫作為，阻絕疫情於境外。

研討會由副主委黃金城和台灣大學生農學院長盧虎生致詞開幕，議程分為「防疫與管控」、「檢疫與邊境管制」及「實驗室診斷」3個主題，共有英國、俄羅斯、越南、日本、韓國、泰國等國專家出席報告。

農委會副主委黃金城表示，有邀請中國參加，也有安排演講議程，希望他們一起來討論非洲豬瘟防疫措施和分享疫情現況，但是中國還是沒有回應，只有剛好來台的黴漿菌學會4名研究人員，以個人名義報名參與。

英國倫敦皇家獸醫學院、香港城市大學獸醫及生命科學院教授Dirk Pfeiffer常常協助世界動物衛生組織（OIE）及聯合國糧食及農業組織（FAO）等國際組織進行動物疾病流行病學分析和研究，他今天在研討會中針對非洲豬瘟流行病學和防控措施演講。

Dirk Pfeiffer說，任何疾病不管爆發，通報方式速度有些好、有些沒那麼好，跟什麼國家沒有特定關係，中國是最大的國家，很慶幸他不是負責那邊的疾病管制，這麼大的國家很難管理，沒有在那邊實際工作不知道實際狀況，他也有聽說中國表示疫情掌控，如果真的是這樣非常好，希望真的是這樣。

Dirk Pfeiffer說，但是他還是覺得要悲觀謹慎一點，他很了解這個病毒，因此評估要很小心，不是不可能掌控好，而是要更審慎對待任何資訊，不能聽到相關控制住的資訊就放鬆，所有管控監控都不能掉以輕心，對於越南發生疫情也有在預期中，接下來要密切觀察。

Dirk Pfeiffer強調，不同國家有不同的財務狀況、資源，區域要一起合作，疾病才不會因為國界或邊界而造成疫情擴散，所有人都要一起參與，我們都在同一艘船上，資訊共享非常重要，由於豬隻進出、豬肉製品進出和相關人員的移動，都要對病毒狀況和衛教知識有充分了解。

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