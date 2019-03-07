台灣非洲豬瘟邊境管理 權威學者親身體驗後稱媲美澳洲

2019-03-07 11:00

〔記者簡惠茹／台北報導〕世界權威流行病學專家Dirk Pfeiffer來台參加國際非洲豬瘟預防與控制國際研討會，他分享來台邊境檢查經驗，他說，只有在澳洲看到同樣強況的檢查，什麼都要看，高罰金警示也能有效提醒民眾。

英國倫敦皇家獸醫學院、香港城市大學獸醫及生命科學院教授Dirk Pfeiffer常常協助世界動物衛生組織（OIE）及聯合國糧食及農業組織（FAO）等國際組織進行動物疾病流行病學分析和研究，他今天在研討會中針對非洲豬瘟流行病學和防控措施演講。

會前接受媒體訪問時，Dirk Pfeiffer分享自己昨天從香港來台的經驗，他說，昨天他下機後，首先被引導到其他路線，然後接受檢查，他只有在澳洲有看到同樣的檢查情況，什麼東西都要看，有這樣的機制的確可以降低風險，他昨天看到最高會罰100萬的標示，他也瞬間想了一下自己行李箱有沒有違禁品，因此這樣的提醒是很好的，讓大家提高風險意識。

Dirk Pfeiffer指出，發現什麼東西是其次，更重要的是提高風險意識，有些人可能覺得水餃香腸很好吃，煮過醃過了就沒關係，但是這些東西有沒有問題不是由自己決定，而是由專家來評估，要讓民眾有這樣的意識。

Dirk Pfeiffer表示，而且沒有什麼是永遠百分之百萬無一失的措施，如果萬一病毒進來，豬農應該要及早通報，就算有一些虛驚一場的通報也沒有關係，就算需要經過大費周章檢測，但是可以確保監控系統是有效的。

世界權威流行病學專家Dirk Pfeiffer來台參加國際非洲豬瘟預防與控制國際研討會，他分享來台邊境檢查經驗，他說，只有在澳洲看到同樣強況的檢查，什麼都要看，高罰金警示也能有效提醒民眾。（記者黃耀徵攝）

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