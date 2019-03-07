不只營養吃 台東紅藜進階搶攻保養品市場！

2019-03-07 09:54

［記者張存薇／台東報導］被喻為穀類紅寶石的台灣紅藜是台東縣重要新興作物之一，不過加入米飯、作伴手禮，使用量無法提高，「紅藜先生」青農吳正忠與東河農友陳人鼎跨界合作，以紅藜殼萃取物製成嬰兒專用的屁屁膏、寶寶修護霜，讓紅藜更多元利用。

經過多年推廣，紅藜成為台東特色作物之一，也發展出近百種休閒食品、麵條、伴醬、養生飲品等，水保局台東分局長王志輝指出，以往紅藜多是一級產品，也就是和飯一起煮來食用，之後慢慢加工出蛋捲、餅乾、糕點類產品，因為紅藜營養成分太高，這兩年有很多生技公司加入，生產面膜、乳液、面膜等產品，台東在地也研發出搶攻母嬰市場的產品，對紅藜整體行銷幫助很大。

吳正忠說，紅藜具有抗發炎、修復受損細胞的成分，因為剛好女兒出生，嬰兒膚質較敏感，很容易口水疹或屁股紅疹，再加上朋友的孩子有過敏體質，想要研發台灣自有品牌產品，因此將紅藜殼交由東河農友陳人鼎萃取，再研發出嬰兒專用產品，希望透過更多元利用，讓紅藜出路更廣。

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