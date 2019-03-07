玉山下雪了！冷氣團發威 今晚至明晨中部以北低溫僅11度

2019-03-07 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕今日清晨中部以北及宜蘭低溫僅14、15度，中南部及花東亦只有16至20度，而玉山在今凌晨2點10分至3點50分降雪，積雪約1公分。至於白天高溫，北台灣僅16度左右，中部及花東約20度上下，南台灣稍微高一點，來到25度左右，而今晚將是最冷的時刻，預計在今晚到明天（8日）清晨，中部以北及宜蘭低溫僅剩下11至13度，南部及花東約15到17度，請民眾要注意保暖。

除了氣溫降低以外，華南有一波波水氣移入，各地降雨明顯，並有機會發生局部大雨，僅南部空檔較多，天氣又濕又冷，提醒民眾外出別忘了攜帶雨具，並多加件衣物以免受涼。另外，中央氣象局則在今晨5點55分針對中部兩縣市發布大雨特報，示警範圍分別是台中市山區、南投縣山區。

今日空氣品質部分，各地因降雨洗除作用以及風速增強，擴散條件佳，空氣品質多為普通至良好等級；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週五（８日）受到強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移雙重影響，又濕又冷，局部地區有大雨發生機率。週六及下週日（9日及10日）冷空氣強度稍微減弱，氣溫稍回升；但鋒面逐漸通過使得大氣環境仍不穩定，預計在中部以北及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區也有短暫陣雨。

下週一、下週二（11日、12日）受到東北季風增強或大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部天氣將再轉涼，這波冷空氣較為乾冷，水氣不多，下週一僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲，下週二水氣更少，各地大多為多雲到晴天氣，只有東半部地區有小範圍降雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 15 17 ~ 20 20 ~ 24 17 ~ 18

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