媽媽當教練！小兄妹抱回奇幻盃機器人全球挑戰賽冠軍

許捷崴、許捷雯小兄妹在媽媽兼教練林子慧指導下，抱回奇幻盃Dash and Dot機器人全球挑戰賽9歲至11歲組冠軍。（記者李容萍攝）

2019-03-06 23:24

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市私立有得雙語中小學參加由美國矽谷知名程式教育機構Wonder Workshop舉辦的奇幻盃Dash and Dot機器人全球挑戰賽，抱回9至11歲組的第一名和第三名，獲得晉級參加全球邀請賽，可望為國爭光，最終成績預計5月揭曉。

奇幻盃Dash and Dot機器人全球挑戰賽共有來自全球63個國家參加，超過7500個比賽隊伍，有得雙語中小學派出6隊學生參賽，最後由兄妹組合好奇隊、四年級許捷崴和二年級許捷雯抱回9歲至11歲組冠軍，潛艇隊三年級的李康睿、廖廷翊抱回季軍，一同晉級WLRC國際邀請賽。

好奇隊的教練林子慧同時也是許捷崴、許捷雯的媽媽，林子慧說，這次比賽主題是海洋防治污染，兄妹倆結合對桃園藻礁的觀察，將在藻礁發現的特殊保育物種紅肉ㄚ髻鮫，以及現場撿拾回來的貝殼與化石，放入挑戰題目的角色中，在短短3個月內完成5個任務，最後抱回冠軍。

潛艇隊教練徐之杰說，李康睿、廖廷翊利用程式設計出會畫圖的機器人，透過畫出多個正方形，拼湊處一朵花，過程中需要用英語來完成任務，對小朋友來說兼具語言學習與程式設計的雙重考驗。

由於參與任務過程必須不斷尋求解決問題的創新方法，每個構思與步驟都需要有完備的資料紀錄，包含錄影、錄音、繪圖及文字紀錄等，而且必須面對使用英文來完成任務，過程艱辛也如倒吃甘蔗，最後才能取得參加全球賽的門票。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/