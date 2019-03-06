夢幻奇景！「滾軸雲」再臨台中港 宛如電影特效

2019-03-06 21:12

〔記者張軒哲／台中報導〕「滾軸雲」再現！去年3月5日，台中港出現一條橫跨海峽兩岸、長度超過百公里的「滾軸雲」，這種奇景今天再度出現在台中港上空，在港區工作的民眾大飽眼福，也拍錄下宛如電影特效的「滾軸雲」，雲層約從上午8點30分掠過，向南滾動，直到至10點55分才散去。台中氣象站主任柯俊賢解釋，這是冷空氣的前導雲。

受到鋒面及大陸冷氣團南下影響，各地天氣變化大，台中港上空滾軸雲形狀有如飛碟的高積雲，台中港務分公司棧埠事業處經理王秋發說，在港區工作數十年，看到難得一見的滾軸雲奇景，令人驚豔！

台中氣象站主任柯俊賢說，去年3月5日，台中港也曾出現一條橫跨海峽兩岸、而且很直很完整的直通兩岸滾軸雲，長度超過100公里。

柯俊賢解釋，滾軸雲比較容易出現在2、3月春季，發生處在冷暖空氣交會處，當冷空氣將前方暖空氣舉升凝結，因為摩擦力小，就會造成旋轉，進而形成滾軸雲，其中又以在海面上比較容易看見，由於受到地形干擾較少，所以滾軸雲算是很常見的雲。

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