北市道路4年1萬坑 議員批二流城市水準

2019-03-06 19:26

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員王浩指出，2015年至2018年間，北市申請道路開挖總數達3.5萬件，根據工務局統計，平均每1萬件開挖只有4件修復不良，但這4年來卻有1.24萬件道路坑洞案件，若再對比道路開挖後未依規定修復4年裁罰16件，令人質疑道路施工修復驗收標準過於寬鬆，道路品質永遠停留二流城市水準。

王浩發現，過去4年北市計有1萬2439起道路坑洞案件，不計假日每天至少有12處以上的道路坑洞待修補，前3名則是中山區1744件、中正區1642件、士林區1436件，佔全市道路坑洞數近4成。

王浩指出，道路坑洞原因包括頻繁使用導致破損、施工單位開挖後未確實修復、修復品質不良；若未依規定修復，可處1萬元至10萬元罰緩，並限期改善，但過去4年開挖回填不實裁罰案僅16件，且裁罰最低1萬元。他說，以4年申請開挖3.5萬件來看，修復不良率僅0.00046％，令人質疑修復驗收標準過於寬鬆，甚至沒驗收。

此外，也出現施工單位在開挖道路後，僅鋪設暫時性路面，經過數月仍未完成重新鋪設；王浩說，中山區有兩處預定應在去年6、7月重鋪路面，迄今未執行。

對此，新工處回應，議員所提中山區兩處挖掘案，其中一處因遭遇地下管線，因此申請施工長度，銑鋪工程從去年7月延至10月；另一處則是道路挖掘後一直未銑鋪，經查是北市自來水事業處汰管作業，工期從去年10月延至今年1月，目前正整合各管線單位了解是否需施工，如無需施工，即4月銑鋪道路。

對於議員指控裁罰低，新工處長林志峯則說，議員所調閱數據是開挖回填不實裁罰，但過去4年間包含回填不實、修復不良、查驗不合格及人手孔施工缺失等品質違規，裁罰件數計有346件、罰金達883萬元，對照3萬多件開挖總數，出錯比例尚在一般範圍內。

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